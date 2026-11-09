11月6日，多米尼加共和国首都圣多明各的Andares del Mirador住宅综合体五楼一套公寓发生爆炸。37岁的牙医洛伊达·迪亚斯·利马及其两名孩子——一名12岁男孩和一名7岁女孩——严重烧伤。The Rio Times报道。

伤者情况

两名儿童被送往Dr. Robert Reid Cabral儿童医院重症监护室。他们正在接受机械通气，因吸入高温烟雾而出现严重烧伤以及呼吸道和肺部损伤。

医院院长梅布尔·琼斯·卢西亚诺于11月8日表示，儿童的病情略有好转，但仍在重症监护室。其母亲在Luis Eduardo Aybar医院重症监护室接受烧伤治疗，病情也被评估为严重。

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爆炸原因正在调查

这家人于11月5日搬入该公寓——距离爆炸不到24小时。该住所位于首都区Distrito Nacional的Avenida Independencia大道第七公里处。

事故的官方原因尚未公布。报道提到有关燃气泄漏的推测。据亲属称，爆炸发生时，其中一名儿童正在连接饮水机。伤者亲属还怀疑公寓建设过程中存在疏忽，并要求进行彻底调查。

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