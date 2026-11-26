独立媒体Novaya Gazeta Europe计算称，作为侵略国的俄罗斯联邦自全面战争开始以来，在武器和弹药上的支出比战前水平高出18.6万亿卢布。Meduza对此进行了报道。

没有战争就不会存在的支出

据Novaya Gazeta Europe记者估计，俄罗斯在2022年至2026年的“额外”军事支出总额为43.6万亿卢布。这一金额包括该媒体计算认为没有战争便不会产生的支出。

其中，25万亿卢布用于向个人支付款项。记者在计算中纳入了五年内的军人薪酬、养老金、对军人的社会支持、国防工业雇员工资，以及死亡和受伤补偿。随后，他们将这些支出与没有战争情况下其可能的增长情况进行了比较。

该媒体指出，这25万亿卢布不能被完全视为经济损失，因为这些资金被用于消费，而消费约占俄罗斯经济的一半。

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与社会支出的比较

18.6万亿卢布的武器和弹药支出包括高于战前水平的国家国防订单融资，其中包括已经被摧毁或尚未运抵前线的武器。宾夕法尼亚州立大学经济学家塔季娅娜·米哈伊洛娃表示，即使一辆坦克没有被摧毁，也是福利损失，因为它不会给人们带来益处。

Novaya Gazeta Europe将18.6万亿卢布与俄罗斯预算在2022年至2024年三年间的医疗保健经常性支出相比较，或与同期几乎全部教育经常性支出相比较。

俄罗斯2026年预算中为国防安排了12.93万亿卢布。经国家杜马批准的2027年预算草案在“国防”项目下规定17.1万亿卢布，占全部支出的35.2%。另有4.3万亿卢布计划用于“国家安全和执法活动”。据The Bell的数据，两项合计将占预算支出的44%，但由于其他项目中的军事支出，实际占比可能更高。

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