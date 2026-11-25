Variety确认，在第99届奥斯卡金像奖视觉效果奖的评选中，20部进入下一阶段的影片中已有19部得到确认。学院视觉效果分支在感恩节前夕通知了这些影片的创作者，告知其已晋级。与此同时，学院不公布这份名单，也不评论具体哪些影片继续参评。

已确认的影片

Variety报道的影片包括丹尼斯·维伦纽瓦的《沙丘：第三部》、克里斯托弗·诺兰的《奥德赛》、《万物生灵》、《揭示之日》、史蒂文·斯皮尔伯格的作品，以及《复仇者联盟：末日》。

迪士尼有四个已确认项目：《复仇者联盟：末日》、《星球大战：曼达洛人与格洛古》、《Whalefall》以及《海洋奇缘》的真人长片版。名单还包括《Godzilla Minus Zero》、《Ramayana: Rise of a Legend》、《Spider-Man: Brand New Day》、《Supergirl》、《Jumanji: Open World》、《The Mosquito Bowl》、《Heart of the Beast》、《The Sheep Detectives》、《Backrooms》、《Digger》以及莱卡工作室的定格动画影片《Wildwood》。

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在Variety发布该报道时，20部影片中仍有一部尚未得到确认。

后续评选

入围短名单的初步投票将于12月7日至11日进行，所有类别的短名单将于12月15日公布。随后，10部入选影片将在1月8日至10日的展示活动中向视觉效果分支成员进行介绍。

提名投票定于1月11日至15日举行，提名名单将于1月21日公布。第99届奥斯卡金像奖颁奖典礼将于3月14日在Ovation Hollywood综合体内的杜比剧院举行。

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