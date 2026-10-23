一段在X平台上传播、据称显示以色列在巴勒斯坦被占领的约旦河西岸毁坏橄榄树的视频，是使用人工智能制作的。这段显示推土机连根拔起树木的视频于2026年10月14日开始传播，在多条帖子中获得超过20万次观看。

Gemini生成的迹象

据France 24报道，使用Google SynthID工具检查该视频后，发现了水印，表明该视频由Gemini聊天机器人生成。画面右下角通常显示Gemini标记的位置，被叠加了一张带有认可标志的图像。

该视频还包含人工智能生成内容常见的视觉错误。尤其是，视频开头其中一台挖掘机的铲斗有不寻常的齿，几秒后其外观发生变化。背景中的另一棵树在机械触及它之前就倒下了。

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视频的传播

该视频由持亲巴勒斯坦立场的账号发布。巴勒斯坦民族权力机构的传播团队也曾分享该视频，但随后删除了该帖子。科特迪瓦的巴勒斯坦大使以及巴勒斯坦媒体Quds也发布了该视频。

真实的树木毁坏事件

与此同时，巴勒斯坦橄榄园在约旦河西岸遭到破坏是有据可查的问题。9月底，路透社发布了照片，显示以色列军队的推土机在约旦河西岸中部的代尔尼扎姆村连根拔起橄榄树。根据巴勒斯坦农业部的数据，自2023年以来，该地区至少有10万棵橄榄树被毁、被连根拔起或被烧毁。

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