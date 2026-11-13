伊拉克石油产量达到每日460万桶——OilPrice

伊拉克10月原油产量达到每日460万桶，为2019年以来的最高水平。与9月相比，产量增加了每日54万桶，OilPrice报道，并援引国际能源署11月石油市场报告。

国际能源署估计，伊拉克10月产量比该国在欧佩克+协议框架下的配额高出约每日17万桶。

海湾国家产量增长

科威特10月也提高了原油产量，从9月的每日158万桶增至每日203万桶。与此同时，该国的产量仍比其欧佩克+限额低约每日65万桶。

根据国际能源署的数据，沙特阿拉伯将产量提高了约每日100万桶，从9月的893万桶增至10月的999万桶。该机构估计，沙特10月产量比其欧佩克+配额低每日48万桶。

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对沙特阿拉伯的不同估计

沙特阿拉伯向欧佩克报告称，其10月产量为每日1056.3万桶，略高于约每日1050万桶的配额。沙特阿拉伯在欧佩克月度报告中表示，部分增产被运往储存设施，因此供应国内市场和用于出口的石油增幅不如产量增幅显著。

根据沙特阿拉伯的数据，供应国内和国外市场的石油在8月为每日712.2万桶，9月为每日798.8万桶，10月为每日920万桶。

霍尔木兹海峡的货物转运

海湾国家的生产商在经由霍尔木兹海峡的石油运输更加活跃的背景下提高了产量。自8月以来的流量增长，与货物通过较小油轮穿越海峡、随后在阿曼湾转运至超级油轮有关。

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