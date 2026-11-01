巴基斯坦退休官员呼吁尊重人民意愿——Dawn

在伊斯兰堡，一群退休公务员、外交官和将领呼吁平等对待巴基斯坦所有省份，并警告不要违背公民意愿强行推行宪法修正。声明作者认为，在政治和经济危机不断加深的背景下，国家的团结和未来可能面临威胁，Dawn报道。

呼吁实行宪政统治

这份于周六交给该报的声明由罗埃达德·汗俱乐部发布。Dawn将其描述为伊斯兰堡的“退休建制派”，因为其成员包括有影响力的前官员。

该文件由前空军参谋长、退役空军上将阿巴斯·哈塔克，前官员沙基尔·杜拉尼，以及前外交官阿什拉夫·贾汉吉尔·卡齐、胡马云·卡齐和阿西夫·杜拉尼签署。他们表示，宪政统治必须成为现实，而非形式；军方应回归其核心使命，即保卫国家并履行誓言。

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关于新省份的讨论

在高级官员提出设立新省份后，围绕重组省级制度的讨论再次升温，声明正是在这一背景下发布。这些想法引发了政治力量的反对，他们担心改变省份版图将削弱地区自治权，并改变现有的权力平衡。

该俱乐部还拒绝了混合治理模式，即民选文职机构与非民选权力中心并行运作。声明作者认为，这种制度会加剧政治不满，并破坏宪政秩序。他们呼吁回归公民在最近一次大选中表达的意愿，或者举行新的选举，让所有全国性和地区性政党及其选出的领导人参加。

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