据消息人士透露，台湾驻菲律宾副代表、退役空军中将李廷申将返回台湾，出任全球无人机学院（GUAVA）首席执行官。《台北时报》对此进行了报道。

据该报消息人士称，台湾外交部的无人机外交工作组计划与GUAVA合并。此举旨在整合资源，并加快台湾的无人机外交以及在非对称安全领域的合作。

军队和外交经验

64岁的李廷申毕业于中华民国空军学院。他拥有驾驶F-5E战斗机的经验，并且是少数曾在美国接受教育的台湾武装部队高级军官之一。他此前还曾担任空军副司令，以及负责通信、电子和信息事务的参谋总长副手助理。

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李廷申以中将军衔结束军旅生涯后，曾担任国防安全研究院副执行长，随后担任执行长。他于2024年9月出任台湾驻菲律宾副代表。

无人机外交改革

消息人士称，李廷申在菲律宾工作期间，促成了一名现役将军访问马尼拉，并推动了自双方于1974年断绝外交关系以来台湾与菲律宾海岸警卫队之间首次正式交流。

他还协助将已退役的453吨“Kinmen”号船只移交给菲律宾，用于人道主义搜救行动。消息人士表示，与完全由私人资金支持的GUAVA合并后，李汉明将担任其主席，而李廷申将作为首席执行官负责政策的实际落实。预计这一模式将能够更灵活地就商业机会、技术转让和国际联合生产进行谈判。

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