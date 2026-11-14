在爱沙尼亚，退役少将维科-韦洛·帕尔姆表示，由于人口形势，未来该国仅从男性中将无法征募足够的应征者。他认为，为补充军事预备役，应将征兵扩大至女性。

帕尔姆在国防部长马丁·赫雷姆于塔尔图大学举行的公开讲座上发言。正如ERR News报道，这名退役军人认为，到2040年，爱沙尼亚将无法实现每年征募超过4100名应征者的目标。

补充预备役的问题

帕尔姆表示，服役期约为一年，但结束后，人们仍留在预备役中，并可能参加年度演习。他称，更新预备役是主要挑战。

他指出，目前每个年龄组中只有略多于一半的男性被征召服役，原因包括健康状况和其他情况。帕尔姆将这一情况与芬兰进行比较：芬兰每个年龄组约60%的人接受军事训练，但他认为，即使这样的比例对爱沙尼亚而言也不够。

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关于女性服役的论点

帕尔姆驳回了女性据称不符合体能要求的论点：他说，身体状况良好的年轻女性符合为男性制定的标准。同时，他承认需要研发适应女性体型的装备，包括防弹背心和头盔。

他还表示，爱沙尼亚国防军中女性占比提高，将对军事领导和军事决策产生积极影响。目前，女性作为职业军人在国防军服役，也参加志愿防御组织。

此前，国防资源局局长阿努·兰纳韦斯基表示，女性征兵的问题与其说是是否引入，不如说是具体何时引入。与此同时，国防部长马丁·赫雷姆和国防军司令安德鲁斯·梅里洛主张鼓励女性服役，同时保持其自愿性质。

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