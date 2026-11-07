波兰维泽夫在罗兹进行的波兰足球甲级联赛第14轮比赛中以3比0击败什切青波贡。这是该队168天来的首场主场胜利——上一次在主场获胜是在上赛季最后一轮，Interia Sport报道。

维泽夫的进球

第33分钟，卡罗尔·希维德尔斯基首开纪录。他晃过卢卡斯·维伦后射门，皮球经折射入网。

下半场开始后，主队本可将领先优势扩大一倍：尤利安·谢胡在六码处射门击中门将，而达里安·马莱斯补射破门因越位被判无效。随后，塞巴斯蒂安·贝尔吉耶尔射门高出横梁。

第63分钟，史蒂夫·卡普阿迪打进维泽夫的第二球。弗兰·阿尔瓦雷斯传中后，里卡多·维苏斯头球击中横梁，卡普阿迪成功补射得分。

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维希涅夫斯基替补登场后进球

第76分钟登场的普热梅斯瓦夫·维希涅夫斯基在第80分钟锁定最终比分。这名后卫头球完成了角球配合。

赛前，维希涅夫斯基没有进入维泽夫的首发阵容。据该媒体称，此前波兰国家队主教练扬·乌尔班也没有征召这名球员参加欧洲国家联赛比赛。对于罗兹队而言，这是本赛季的首场胜利；在马特乌什·斯托拉尔斯基执教期间，球队此前已连续六场比赛未尝胜绩。

本场比赛中，维泽夫射门15次，对手为11次，维泽夫有5次射正。波贡的控球率略高，为52%，维泽夫为48%。

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