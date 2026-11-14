在河内以北的富寿省，价值约3亿美元的物流枢纽Vietnam SuperPort正在发展一座已投入运营的航空货运航站楼。该公司首席执行官Yap Kwong Weng表示，自7月以来，该航站楼的月收入增长了五倍。他说，该设施的客户包括FedEx、大型货运代理公司以及电子产品和人工智能设备制造商。

据《财富》报道，Vietnam SuperPort是新加坡物流公司YCH Group与越南企业集团T&T Group的合资企业。这座占地83公顷的枢纽位于越南电子制造带与中国边境之间的运输路线上，大多数零部件从中国运来。该项目旨在将公路、铁路、航空和海运整合为一项物流服务。

关税与商品原产地

SuperPort负责人指出，企业正在美国关税不稳定的环境下规划运营。今年年初，越南商品的关税为20%；自7月起，在美国根据Section 301就劳动标准遵守情况进行调查后，大多数商品适用12.5%的进口关税。此后，关税可能因美越贸易谈判，或美国对工业产能过剩和知识产权保护进行额外审查而发生变化。

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在华盛顿，唐纳德·特朗普总统政府的一些官员担心，中国企业可能在越南对商品进行最低限度的加工，以规避对中国产品征收的更高关税。在去年美国与越南达成的临时贸易协议中，河内同意对被认定为从中国转运的商品征收40%的关税。同时，《财富》未提供有关此类标准或核查程序的细节。

基础设施与成本

据《财富》报道，越南力争到2030年将目前估计占GDP 16%至20%的物流成本降至12%以下。该国正向老街—河内—海防铁路投资110亿美元，该铁路将连接中国铁路网络与海防深水港。越南还计划以新的隆城机场取代超负荷运行的新山一机场，新机场将提高该国南部的货运能力。

SuperPort计划到2030年在东南亚建立由四个港口组成的网络。计划中的设施包括位于金边附近磅士卑省、占地130公顷的Cambodia SuperPort多式联运综合体，以及位于越南与柬埔寨边境西宁省的一个枢纽。

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