Mayo Clinic的研究人员发现了70种BRCA2基因变异，携带这些变异与中度乳腺癌发病风险相关。这些变异会部分损害该基因的功能，因此被称为低功能变异。发表在《Nature Communications》上的研究结果可能有助于更准确地评估个体风险，并选择监测和预防方法，News-Medical报道。

终生风险评估

科学家研究了这些遗传变化对BRCA2功能的影响，还分析了大量接受遗传性肿瘤综合征检查人群的基因检测数据。根据他们的估计，遗传了所确定变异的人群，其终生乳腺癌风险为20%至25%。

相比之下，携带更常见有害BRCA2变异的人群，其终生风险估计为50%至70%。由于风险水平较低，这些变化也被归类为外显率降低的致病性变异。这意味着，并非所有致病性BRCA2变化都与相同的患病概率相关。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

筛查和可能的治疗

作者指出，这类变异的携带者可能符合定期接受乳腺X线摄影和乳腺MRI检查的标准，并可能从此类监测中获益。在与医生讨论降低风险的手术时，更准确的风险评估也可能很重要。

研究人员还单独检验了与BRCA2低功能变异相关的肿瘤是否可能对PARP抑制剂敏感。PARP抑制剂是一类靶向药物，可阻碍癌细胞修复受损DNA。所得数据表明，部分此类肿瘤可能对这种治疗产生反应；针对具体患者是否适合治疗，可通过肿瘤检测确定。

这项工作与Ambry Genetics的研究人员共同完成。该团队继续识别和描述与遗传性乳腺癌风险相关的BRCA1和BRCA2低功能变异。

关注我们在