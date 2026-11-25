Mass General Brigham Cancer Institute团队发现了PIK3CA基因的额外突变，这些突变可能促成激素受体阳性转移性乳腺癌对研究药物产生耐药性。正如News-Medical报道，研究结果发表在《Cancer Discovery》期刊上。

对32名患者的DNA分析

科学家分析了32名携带PIK3CA突变的激素受体阳性转移性乳腺癌患者在治疗前后的血液循环肿瘤DNA。参与者接受了研究性PI3Kα抑制剂伊那沃利司或特佐利司治疗。

这些药物与PI3Kα酶结合的位点不同于获批PI3Kα抑制剂。研究作者表示，现有获批药物的选择性较低，且可能导致显著的副作用。

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结合位点附近的突变

许多在患者接受治疗后出现的继发性PIK3CA突变集中在新药物结合位点附近。研究人员在细胞模型中检验了这些变化，并确定了导致获得性耐药的突变。

在实验室模型中，将低剂量获批PI3Kα抑制剂与对突变酶具有选择性的研究药物联合使用，可抑制耐药癌细胞。在小鼠中，这种联合方案比单独使用任一种方法都能更持久地抑制肿瘤。

肿瘤学家Dejan Juric是该研究的高级作者之一。他指出，所发现的变化可能有助于追踪治疗期间额外PIK3CA突变的出现，评估疾病进展的可能性，并考虑转用其他治疗方案。新一代PI3Kα抑制剂目前正在II期和III期临床试验中进行研究，用于治疗激素受体阳性/HER2阴性乳腺癌及其他常见肿瘤。

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