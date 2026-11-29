以色列国防军军事检察机关已告知内塔内尔·什克伦的家人，计划对嫌疑人求处死刑。什克伦在约旦河西岸内韦楚夫附近发生的枪击事件后死亡。据《耶路撒冷邮报》报道。

依据更新后的规定提出指控

据该报报道，这可能成为5月对《安全规定命令》作出修订后的首份起诉书。修订内容规定，根据第209(a1)条，被认定犯有故意致人死亡罪的人必须被判处死刑。

与此同时，以色列国防军表示，除非特殊情况需要作出不同决定，军事法庭将判处无期徒刑。

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泉水附近的枪击事件

据军方说法，在赎罪日前夕，嫌疑人来到内韦楚夫附近的艾因拉亚泉，并向在场人员开枪。一名安全部门人员到达后发生交火，嫌疑人在此期间受伤并离开现场。

马根·大卫·阿多姆急救服务的一名护理人员表示，一名约30岁的受害者被发现昏迷在一辆汽车内，身中多处枪伤。医护人员对其进行了心肺复苏，使其恢复脉搏，并用直升机将其送往佩塔提克瓦的拉宾医疗中心——贝林森院区；他随后因伤势死亡。

据以色列国防军称，嫌疑人随后在拉马拉地区的一家医院被找到，并被安全部队拘留和审讯。

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