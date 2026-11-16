以色列军方封锁通往杰里科附近住宅的道路——《耶路撒冷邮报》

以色列军方封锁了约旦河西岸杰里科附近一处住宅区的犹太家庭进出道路。居民持有的由以色列国防军发放的武器也被没收，《耶路撒冷邮报》报道。

本月早些时候，13个犹太家庭未经军方协调或批准，入住了杰里科郊区的8栋建筑。以色列民政管理局正在审查房地产购买的合法性及其所有权，目前这些权利尚未确定。

安全措施

以色列军方中央司令部认为，出于安全考虑，这些家庭无需立即撤离。同时，其指挥官、少将阿维·布卢特决定不采取可能使单方面定居合法化的措施。

军方在现场实施了“有限的安全措施”。特别是，最近的军事哨所从一个班规模的单位增援至一个排，并没收了居民持有的军方发放武器。由于担忧可能发生袭击，安全部门加强了情报收集。

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出入限制

中央司令部的工程部队封锁了这些家庭通往A区道路的通行，以防他们使用遭袭风险较高的路线。根据司令部的说法，居民被禁止进入A区。

只允许从C区经由边境警察的实弹训练区、并在与边境警察协调后进入该住宅区。军方还停止护送平民前往住宅区所在区域，尽管在定居后的最初几天曾发生过此类情况。

此外，阿维·布卢特下令防止擅自入住属于两个贝都因家庭的邻近建筑。由于担心杰里科附近紧张局势升级，他们离开了这些建筑。军方发言人表示，此事涉及C区的非法建筑，其中部分建筑的强制执行程序仍在进行，并且拆除令仍然有效。

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