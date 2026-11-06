尼日利亚军方表示，未与博科圣地、“西非伊斯兰国”（ISWAP）及其他武装组织达成停火协议。国防总部发言人、少将萨迈拉·乌巴在阿布贾的简报会上表示，不存在任何停火。

据Anadolu Agency报道，军方指挥部称，军队将继续针对威胁公共安全的组织、绑架者及其他犯罪网络开展行动。国防总部指出，将在合法军事行动框架内对犯罪分子采取行动，或追究其责任。

有关可能谈判的报道

军方声明是在The New Humanitarian于9月发布报道后作出的。该媒体援引三名与武装组织高级成员有联系的消息人士称，政府据称与由易卜拉欣·巴库拉·多罗领导的博科圣地派别达成了临时停火。

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据这些消息，这项据称的安排自6月起生效，此前的谈判促成了360名平民获释，这些人曾在该国东北部博尔诺州恩戈谢社区被绑架。报道还提及可能向武装分子支付50亿奈拉，约合370万美元。尼日利亚政府否认进行了此类支付。

9月和10月的行动

乌巴表示，军方在9月和10月开展了588次安全行动。据他称，435名恐怖分子和匪徒被消灭，809名嫌疑人被拘留，198名叛乱分子投降。

这名国防总部发言人表示，军方还营救了717名被绑架者，并缴获了5,666件武器、弹药、爆炸物和简易爆炸装置。武装部队正在追踪离开其传统据点的武装分子，以防止他们在尼日利亚其他地区建立基地。

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