韩国公民遭绑架和非法拘禁案件增至553起——《韩国先驱报》

2025年，在包括柬埔寨在内的10个国家，韩国公民遭绑架或非法拘禁的案件数量较前一年增加逾一倍，从246起增至553起。柬埔寨记录的此类案件最多，达到510起。据《韩国先驱报》报道，该数据来自韩国外交部和国家警察厅，由议员金俊焕获得。

事件数量增加

这10个国家中涉及韩国人的事件总数增长48.3%，从2024年的2708起增至2025年的4016起。统计数据还包括财产遗失、与人员失去联系以及可能失踪的报告。

该研究涵盖俄罗斯、刚果民主共和国、柬埔寨、泰国、中国、萨尔瓦多、墨西哥、黎巴嫩、伊朗和老挝。这些国家是韩国过去五年间最常发布旅行警告的对象国。

中国记录的事件总数最多，为1580起，而一年前为1133起。泰国的数字从755起增至1101起。柬埔寨所有记录在案的事件数量从348起增至917起，增加569起，占这10个国家总增幅的43.5%。

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柬埔寨的情况

在柬埔寨，绑架或非法拘禁案件数量从221起增至510起。可能失踪的报告达到170起，而2024年为9起；失去联系的案件为124起，而此前为52起。

在全部10个国家中，失去联系的报告数量从248起增至617起，可能失踪的报告从39起增至188起。财产遗失申报数量从730起增至1080起。

联合警察小组

去年12月在柬埔寨成立的联合警察小组从犯罪园区解救了8名韩国公民。该小组还拘留了107名嫌疑人，其中包括涉嫌参与诈骗组织的人员。该小组由7名韩国警察和12名柬埔寨警察组成。

7月，该小组与韩国外交官共同解救了一名被关押在西哈努克市的韩国公民。行动是在其家属求助后开展的；两名嫌疑人被拘留。

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