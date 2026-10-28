在柬埔寨，邮轮公司Villa Vie Residences因“异常高昂”的燃油费用停止运营正在进行环球旅行的Odyssey邮轮。该船可容纳650名乘客，目前停靠在西哈努克市，公司正在协调人员下船并为他们寻找临时住宿，《日本时报》报道。

住宿和交通

Villa Vie创始人米卡埃尔·彼得松表示，公司将支付船上住户的住宿和交通费用。同时，公司不会向他们提供离开柬埔寨的资金。Villa Vie在一份声明中承认，这一情况对邮轮住户、船员和员工而言是艰难且造成不稳定的。

Odyssey自2024年10月起一直在旅行。与普通邮轮乘客不同，其住户租赁客舱、拥有客舱，或签订先租后买协议。根据该公司的宣传手册，用于永久居住的客舱价格从近13万美元到44万美元一间套房不等，每月付款额为2000美元至1万美元。

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燃油成本上涨

Villa Vie表示，自美国和以色列针对伊朗的战争开始以来，公司的燃油成本已上涨超过300%。每间客舱的平均燃油成本此前约为每月1800美元，现已达到8000美元。公司指出，不能简单地将如此高的成本增长转嫁给邮轮住户。

自2月底战争开始以来，Odyssey一直试图通过放慢航线速度并在港口停留更长时间来减少燃油消耗。然而，这些措施未能抵消成本。Villa Vie计划在60天内评估重组和资本重组方案。根据10月20日更新的航线安排，该邮轮2026年停靠了从汤加到澳大利亚的港口，并原定在印度结束这一年。

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