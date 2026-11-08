在英国曼彻斯特，苏格兰拳击手威利·哈钦森击败了来自伦敦的约书亚·布阿齐，成为WBC轻重量级冠军。在这场二番战中，裁判以117比112、115比113和115比113的比分判定哈钦森获胜。

据BBC体育报道，这场胜利是28岁的哈钦森在职业生涯中取得的第21场胜利，他此前有两场失利。他报了2024年首次交锋时以分歧判定负于布阿齐的一箭之仇。当时，布阿齐曾两次将对手击倒。

冠军头衔取代临时腰带

周六的比赛最初原定决出WBC临时冠军头衔得主。然而，在美国拳手大卫·贝纳维德斯放弃WBC腰带、转战次重量级后，这场比赛获得了冠军赛资格。

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哈钦森成为第八位英国轻重量级世界冠军，也是自2017年内森·克莱弗利持有该头衔以来的第一人。赛前，这位运动员表示，他早在13岁时就曾在日记中写下成为WBC冠军的梦想。

哈钦森在二番战中占优

在第二场交锋中，哈钦森在拳台中央的发挥更为成功，运用快速的刺拳组合并变换架势。布阿齐试图像首战一样攻击躯干，但这次对手找到了应对其进攻的方法。在最后几个回合中，布阿齐向前压迫，但哈钦森将优势保持到终场铃响。

获胜后，哈钦森向在现场观战的英国拳手安东尼·亚德发起挑战。新冠军的潜在对手还包括德米特里·比沃尔与卡勒姆·史密斯争夺其余三个轻重量级头衔的比赛胜者，该场比赛定于12月12日举行；以及WBC排名第三、持有该组织银腰带的本·惠特克。

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