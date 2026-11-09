英格兰橄榄球队边锋伊曼纽尔·费伊-瓦博索因在对阵澳大利亚的比赛中脚踝受伤，将缺席剩余的国家锦标赛。BBC体育报道。

这名23岁的球员在英格兰以45:22战胜澳大利亚的比赛上半场受伤。事件发生在第32分钟，当时澳大利亚前锋安格斯·贝尔实施了一次髋部坠落式擒抱。贝尔因此被出示黄牌。中场休息后，通常司职前锋的亨利·波洛克替换费伊-瓦博索出任边锋。

对阵日本前的人员损失

在即将与日本进行的比赛中，英格兰队同样无法依靠中锋塞布·阿特金森、前锋奥利·切瑟姆和全卫乔治·弗班克。阿特金森髋部有问题，切瑟姆肩部受伤，而弗班克因腹股沟不适将至少缺席与日本的比赛。

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经验丰富的侧翼前锋汤姆·库里也将不会在这个秋季出场，因为他感到髋部不适。由于阿特金森缺阵，英格兰可能需要新的中锋组合：弗雷泽·丁沃尔或马克斯·奥乔莫可出任内中锋。

阵容变化

来自纽卡斯尔、尚未代表国家队出场的马克斯·希克斯，以及来自哈利奎因的杰克·肯宁厄姆被征召进入36人阵容。司职传锋的阿奇·麦克帕兰、中锋马克斯·奥乔莫以及边锋诺亚·卡卢奥里和托比亚斯·埃利奥特也入选名单。

在特威克纳姆与日本队比赛后，英格兰队将于11月21日在安联体育场对阵新西兰队。国家锦标赛的最后一个周末将于11月27日至29日举行。

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