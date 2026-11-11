在波兰扎维尔切，阿卢龙CMC瓦尔塔队主教练米哈乌·维尼亚尔斯基表示，目前他并不认为卡米尔·雷赫利茨基或巴尔托梅伊·博翁兹是毫无争议的第一接应。据他称，两名排球运动员都必须做好上场准备，并根据状态相互替换。Interia Sport报道。

首发阵容之争

雷赫利茨基代表意大利国家队。他出生于卢森堡，此前曾效力于该国国家队。他在为肯杰任-科兹莱的扎克萨队效力后加盟瓦尔塔，在那里他成为联赛得分最高的球员。

博翁兹在扎维尔切队的首发阵容中开启了赛季，他在夏季由尼古拉·格尔比奇执教的波兰国家队中展现了良好状态。在担任替补一段时间后，雷赫利茨基四次进入首发六人阵容。

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这名意大利排球运动员称这种情况对他而言不同寻常，因为他在此前的球队中一直拥有稳定的主力位置。同时，他认为竞争有益：球队在训练中拥有两套强大的六人阵容。

对阵热舒夫雷索维亚的比赛

在负于卡托维兹GKS队以及在AL-KO波兰超级杯比赛中失利后，瓦尔塔改善了战绩。球队在对阵热舒夫阿塞科雷索维亚的比赛中以3:0获胜，雷赫利茨基得到13分并发出4记ACE球。

当时，扎维尔切俱乐部在积分榜上位列第二，仅落后于保持不败的博格丹卡LUK卢布林队。瓦尔塔原定于11月14日对阵排名第11位的戈茹夫斯蒂隆队。雷赫利茨基指出，在整个赛季中，耐心将是他和博翁兹的关键品质，因为球队需要两名接应。

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