皇家马德里球员维尼修斯·儒尼奥尔为来自苏丹的13岁男孩扎赫尔录制了一段视频寄语。扎赫尔因喀土穆的一次无人机袭击失去双腿，维尼修斯邀请他一同观看这家马德里俱乐部的比赛。据BBC News报道。

扎赫尔在开罗观看了这段寄语。他和母亲在那里接受治疗、手术和康复近一年。在视频中，这名巴西球员表示他知道这个男孩的故事，祝愿扎赫尔重返足球并找到幸福。扎赫尔回应说，球员的话给了他很大鼓舞，他希望有一天能获得签证，接受这一邀请。

治疗与假肢

2024年，扎赫尔与母亲身处喀土穆，位于苏丹军队与准军事组织快速支援部队交战的地区，他因此失去了双腿。这个家庭没有钱离开这座城市，为了生存而在街头卖扁豆。无人机袭击后，扎赫尔的双腿被截肢。

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BBC播出关于这名男孩的报道后，具有苏丹血统的英国律师达娜·拉蒂夫帮助为其治疗组织了一场线上筹款活动。这场活动筹集了4.5万英镑，约合6万美元。扎赫尔和母亲没有护照，他们的出生证明在战争期间被毁，但后来他们设法前往埃及。

返回喀土穆

在开罗，扎赫尔接受了额外的手术、物理治疗，并学会使用假肢。他又能走路和踢球了。参与其治疗的医生宾特尔穆娜·埃尔泰耶卜表示，这名男孩变得自信得多，也更常微笑。

扎赫尔和母亲已返回喀土穆，并希望能够随着他的成长调整假肢。根据联合国儿童基金会的数据，苏丹有超过1700万名儿童需要人道主义援助。该组织能够确认，至少4300名儿童死亡或致残，但实际数字可能更高。

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