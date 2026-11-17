对英国 UK Biobank 项目340,924名成年参与者数据的分析显示，适量饮用葡萄酒与较低的心血管疾病死亡风险相关。与此同时，即使少量饮用啤酒、苹果酒或烈酒，也与此类死亡风险升高相关，ScienceDaily报道。

超过34万名参与者的数据

研究人员分析了于2006年至2022年加入 UK Biobank 的人群信息。在参与之初，他们填写了有关饮食和饮酒情况的问卷。由于不同饮品的酒精度不同，科学家根据受访者摄入的纯酒精量，而不是酒杯或酒瓶数量对其进行分类。

研究人员平均随访参与者的健康状况超过13年。在高酒精摄入组中，任何原因死亡风险高出24%，癌症死亡风险高出36%，心脏病死亡风险高出14%，与不饮酒或很少饮酒的人相比均更高。无论主要饮用何种类型的饮品，均发现了这种关联。

不同饮品类型的差异

最显著的差异出现在低摄入和适量摄入的人群中。以此类数量饮用葡萄酒的人死亡风险较低。尤其是在适量饮用葡萄酒组中，心血管疾病死亡风险比不饮酒或很少饮酒的人低21%。

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相反，即使低量饮用啤酒、苹果酒或烈酒，也与高出9%的心血管原因死亡风险相关。这些指标反映的是各组之间的相对差异，而非个体死亡的绝对概率。

研究未证明葡萄酒具有保护作用

作者强调，这项工作属于观察性研究，不能确定因果关系。葡萄酒饮用者较低的风险可能不仅与饮品本身有关，也与其饮用方式、饮食和其他习惯有关。研究人员在分析中考虑了年龄、社会经济状况、生活方式和心代谢健康指标，但问卷仅反映了研究开始时的饮酒情况。

科学家还指出，UK Biobank 的参与者总体上可能比整体人口更健康。研究结果在美国心脏病学会 ACC.26 年度科学会议上公布。作者强调，这些数据并不能成为为了心脏健康而开始饮用葡萄酒的理由。

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