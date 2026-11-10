毕业生称克拉斯诺达尔高校禁止部分舞蹈 — Meduza English

克拉斯诺达尔国立文化学院毕业生卡罗琳娜·贡加泽表示，俄罗斯一所高校存在一份国家名单，编舞专业学生不被允许在毕业项目中编排这些国家的舞蹈。她在Instagram视频中讲述了此事，据Meduza报道。

格鲁吉亚和摩尔多瓦舞蹈

贡加泽毕业论文的主题是当代格鲁吉亚编舞艺术中的传统民俗。她表示，该主题已获批准，她也开始着手研究，但随后有人告诉她，项目实践部分的格鲁吉亚舞蹈编排可能不会获准。给出的理由是，格鲁吉亚据称对俄罗斯不友好。视频中没有说明究竟是谁告诉她这一消息。

贡加泽表示，格鲁吉亚最终没有被列入该学院禁止编排其舞蹈的国家名单。不过，据她称，她的一名同学未能编排摩尔多瓦舞蹈。

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被取消的演出和乌克兰舞蹈

贡加泽还表示，一名教师最近要求她为11月的一个节日准备一支亚美尼亚舞蹈。该演出后来因有人声称俄罗斯和亚美尼亚不是朋友而被取消。她补充说，2022年，已经为毕业项目准备好乌克兰舞蹈的学生不被允许展示这些舞蹈。

视频没有说明这份名单是否为官方名单并经学院管理层批准，还是属于非正式性质。也不清楚该名单具体何时推出，以及贡加泽何时完成学业。该视频已无法在Instagram上观看：它可能被隐藏或删除，原因不明。学院没有就该视频发表评论。

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