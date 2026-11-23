美国弗吉尼亚州和俄勒冈州就Grok人工智能模型，对与埃隆·马斯克有关联的SpaceX Super Intelligence Corp提起诉讼。诉讼称，该公司通过一项功能获利，该功能据称允许利用照片制作儿童性虐待材料及其他未经当事人同意的色情图像。

据Channel NewsAsia报道，这是各州首次就类似指控起诉该公司。此前，多名州总检察长宣布对Grok展开调查。这些诉讼依据消费者保护法向州法院提起。弗吉尼亚州和俄勒冈州寻求损害赔偿、罚款以及法院禁令，要求该公司停止涉嫌违法行为。

针对图像编辑模式的指控

诉讼指控SpaceX在Grok的安全性方面误导消费者，并且缺乏足够的防护措施。原告称，该公司同时推广所谓的“辛辣模式”，该模式允许根据一张现有的人物照片生成裸体或性化图像或视频。

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弗吉尼亚州的诉状引用了Center for Countering Digital Hate的一项研究数据。该组织估计，从2025年12月至2026年1月，Grok在X上生成并发布了数百万张性化图像，其中包括超过2万张描绘儿童的图像。SpaceX代表在非工作时间无法置评。

其他诉讼案件

SpaceX还面临十多起诉讼，提起诉讼的人士称，Grok未经他们同意，制作了他们在未成年或成年时期的性化图像。在英国，立法者杰斯·阿萨托在Grok用户制作出她的性化图像后，对该公司提起诉讼。该公司否认这些指控，称明显虚构的人工智能生成内容不可能侵犯个人的隐私权。

1月中旬，xAI宣布限制Grok中的图像编辑，并在此类行为违法的地区阻止生成穿着暴露服装的人员图像。路透社报道称，2月初，在实施新限制后，当用户明确表示相关人员未同意时，Grok仍继续生成这些人员的性化图像。

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