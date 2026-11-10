欧盟委员会负责技术主权事务的执行副主席亨娜·维尔库宁在葡萄牙里斯本举行的Web Summit科技峰会上表示，欧盟应仅与高度可靠的伙伴在人工智能微芯片领域开展合作。

保护关键技术

据Politico报道，维尔库宁将人工智能半导体、量子技术、网络安全和卫星列为关键技术。她表示，在这些技术领域，防止技术泄露并将商业秘密留在欧洲至关重要。

在回答有关可靠伙伴的问题时，这名官员称，美国历来是欧盟在安全和技术问题上最亲密的伙伴。维尔库宁未说明，在有关针对英伟达首席执行官黄仁勋可能存在间谍行动的报道出现后，她是否认为英伟达不那么可靠。

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对美国芯片的依赖

据该媒体报道，英伟达已启动内部调查，以查明黄仁勋是否可能成为中国情报机构的目标。在有关他与新加坡数据中心公司Megaspeed女负责人存在恋情的报道出现后，他承认了这段关系；美国政府认为该女子是中国间谍。英伟达未立即回应Politico的置评请求。

维尔库宁还承认，欧洲目前在很大程度上依赖几家美国公司的AI芯片，因为其自行设计和生产此类半导体的能力有限。欧盟寻求在《欧洲芯片法案》框架内发展这些能力。

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