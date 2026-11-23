亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬公布了新宪法草案。其中没有提及1990年《独立宣言》，该宣言的序言中提到亚美尼亚苏维埃社会主义共和国与纳戈尔诺-卡拉巴赫关于“统一”的联合决议。

草案已发布在一个专门网站上，公民可以查阅并提交建议。正如Meduza报道，删除对该宣言的提及是阿塞拜疆为签署和平协议提出的条件之一。巴库认为这一表述是亚美尼亚对纳戈尔诺-卡拉巴赫提出的领土主张。

举行公投所需票数不足

将草案提交公投需要至少70名议会议员支持。执政党“公民契约”在105个席位中拥有64席，因此帕希尼扬呼吁反对派提供所需票数。

11月20日，他在议会发表讲话时表示，如果选民否决新宪法，他将在一周内辞职。这位总理还承诺，如果该文件获得通过，他将不会在2031年竞选连任。

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反对派与阿塞拜疆的条件

两个反对派党团——“强大亚美尼亚”和“亚美尼亚联盟”——共拥有41个席位，并已拒绝帕希尼扬的提议。它们认为宪法修改是对阿塞拜疆的让步。

阿塞拜疆为签署和平协议提出了两个条件：解散负责解决卡拉巴赫冲突的欧安组织明斯克小组，以及修改亚美尼亚宪法。2025年8月，亚美尼亚和阿塞拜疆在华盛顿举行的会议上初步商定和平协议，但未签署该协议。

2023年9月，阿塞拜疆确立了对纳戈尔诺-卡拉巴赫的完全控制，此后数万名亚美尼亚族人离开该地区。未获承认的阿尔察赫共和国于2024年1月1日正式停止存在。阿尔察赫是该地区的历史亚美尼亚名称。

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