亚美尼亚已开始为TRIPP贸易走廊开展前期设计工作，尽管与美国的运营协议尚未最终敲定，运营公司TRIPP Development也尚未注册。OilPrice报道。

今年1月，美国和亚美尼亚官员宣布了一项关于成立TRIPP Development的初步协议，该公司将负责管理该走廊。该文件概述了这家公司的所有权结构，但双方计划稍后就运营细节达成一致。10月底，亚美尼亚议会批准了一项允许成立TRIPP Development的法案。

基础设施准备

亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬11月2日表示，官员们不会等待公司注册，而将立即开始为实施该路线做准备。TRIPP Development成立后，这项工作的成果将移交给该公司。

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该项目可能建设公路、铁路、电力线路和光纤通信设施，以及能源管道。TRIPP意为“特朗普国际和平与繁荣路线”（Trump Route for International Peace and Prosperity）。该走廊是亚美尼亚和阿塞拜疆于2025年8月在美国总统斡旋下达成的初步和平协议的关键组成部分。它将穿过亚美尼亚领土，并连接阿塞拜疆与纳希切万飞地。

伊朗的反应与俄罗斯的施压

伊朗和俄罗斯这个侵略国反对该路线。莫斯科和德黑兰担心，该路线可能影响两国在南北方向上的贸易，并对可能与TRIPP相关的美国在安全领域的存在表示怀疑。亚美尼亚驻伊朗大使格里戈尔·阿科皮扬11月2日向伊朗议员通报了该项目的最新协议。

伊朗驻亚美尼亚大使哈利勒·希尔戈拉米在埃里温对记者表示，尊重亚美尼亚的领土完整和主权，以及不存在可能损害埃里温与德黑兰战略关系的第三方行动，对德黑兰而言至关重要。与此同时，据报道，克里姆林宫威胁称，如果埃里温继续在地缘政治上向西方靠拢，将停止对亚美尼亚至关重要的天然气供应。帕希尼扬11月4日在布鲁塞尔表示，亚美尼亚最迟可能在2028年准备好申请加入欧盟。

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