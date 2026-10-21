亚美尼亚已向欧亚经济联盟（EAEU）提出请求，要求认定侵略国俄罗斯针对亚美尼亚商品实施的贸易限制为非法市场壁垒。据《莫斯科时报》援引亚美尼亚经济部长格沃尔格·帕波扬的消息报道。

该部长表示，俄罗斯今年对一系列来自亚美尼亚的商品实施了大范围禁令。埃里温认为这些限制措施是非法的。

向欧亚经济联盟提出申诉

帕波扬表示，如果这些限制被认定为壁垒，俄罗斯将须依照欧亚经济联盟程序在30天内取消这些措施。亚美尼亚已就近几个月实施的每一项限制分别提交了申诉。

部长称，在其中一个案例中，埃里温获得了该经济联盟另外三个成员国的支持。与此同时，帕波扬称，俄罗斯利用否决权阻止了这些申诉。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

审议与对欧盟贸易

欧亚经济联盟将于11月3日审议亚美尼亚最新、范围更广的申诉。帕波扬说：“我们将看看是否会有切实的结果。”

俄罗斯的限制措施在亚美尼亚启动加入欧盟进程的背景下不断加强。与此同时，欧盟在未来两年内降低了对约80%亚美尼亚出口产品的关税。

俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦周二发布的一份联合报告警告称，亚美尼亚退出欧亚经济联盟或与欧盟拉近关系，可能会冲击该国的贸易、劳动力市场和能源市场。

2023年9月阿塞拜疆取得对纳戈尔诺-卡拉巴赫的控制权后，莫斯科与埃里温之间的关系恶化。亚美尼亚官员指责俄罗斯维和人员在阿塞拜疆军队进攻期间未能保护该地区及其亚美尼亚人口。

关注我们在