日本制造业活动在11月增长略有加快，产出和出口订单增加，原因是半导体和电子产品需求上升。Channel NewsAsia报道称，这是根据标普全球的一项初步调查得出的结论。

生产和出口增长

标普全球日本制造业初步商业活动指数从10月的53.3点升至11月的53.7点。高于50点表明活动扩张，低于这一水平则表明活动收缩。

工业生产分项指数上升，新订单以稳定速度增长。出口订单大幅增加是一个重要因素。包括其他亚洲主要经济体在内的需求，推动私营部门新增出口业务增长加快至2018年1月以来的最高水平。

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服务业拖慢整体走势

与此同时，服务业活动走弱：该行业初步指数从10月的51.7点降至50.5点。综合指数汇集制造业和服务业指标，从52.1点降至51.5点，为六个月低点。

制造商对业务前景比服务业公司更为乐观，但两个行业的信心均较10月下降。企业担忧成本上升、工人短缺以及消费者支出可能长期走弱。私营部门的价格压力仍然显著，尽管投入成本通胀放缓至八个月低点，出厂价格增长也降至3月以来最低水平。

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