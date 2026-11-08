拉丁美洲香蕉生产商呼吁提高付款额——《卫报》

哥伦比亚部分地区的强风，以及秘鲁和厄瓜多尔的暴雨，已经影响到香蕉生产。拉丁美洲的生产商呼吁国际市场提供更公平的贸易条件并支付更高价格，以便他们能够应对当前超级厄尔尼诺现象的影响。正如《卫报》报道，多米尼加共和国也预测将出现比往常更干燥、更温暖的天气条件。

收成和出口损失

根据公平贸易组织的数据，在上一个厄尔尼诺周期中，与该组织合作的农民和工人的生产率与前一年相比，在多米尼加共和国下降了13%，在厄瓜多尔下降了22%，在秘鲁下降了6%。在1983年的厄尔尼诺期间——这是有记录以来最强的厄尔尼诺现象之一——厄瓜多尔15%的香蕉种植面积受到影响，出口减少了36%。

公平贸易组织气候与环境专家卡莉-简·斯坦顿表示，当前现象可能带来更极端的天气条件，包括强降雨和大风。她认为，对生产商的影响可能比2023—2024年周期更严重。

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马格达莱纳和拉瓜希拉香蕉生产商协会表示，哥伦比亚加勒比地区的出口额在7月至9月期间下降了32%，至1.22亿美元。仅在9月，出货量就比一年前低42%，收入几乎减半，从7000万美元降至4000万美元。

呼吁重新审视价格

该协会指出，气候因素导致的生产率损失、出口收入减少和货币问题，正在削弱该行业的经济可持续性。公平贸易组织呼吁英国通过立法打击不公平贸易做法，包括向农民支付过低或不及时的款项，以及将风险转嫁给生产商的合同。

尽管化肥、燃料和劳动力成本不断上涨，英国超市的香蕉价格近40年来几乎没有变化。根据道德贸易倡议组织的数据，2026年，供应商获得的价格不足以覆盖其中66.7%的供应商的基本生产成本。一项为美洲开发银行进行的研究认为，到2050年，拉丁美洲和加勒比地区适合种植香蕉的土地面积平均可能减少61%。

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