据《The National》报道，巴勒斯坦加沙地带本季橄榄产量已降至不超过3300吨，约为战前水平的8%。加沙农业部发言人穆罕默德·奥达表示，战前年度收成接近4万吨。

根据该部评估，战前种植橄榄树的4.5万杜纳姆土地中，约4万杜纳姆已受损。该部门还表示，加沙地带超过100万棵橄榄树被毁，而进入许多幸存橄榄园的通道仍受到限制。

土地和榨油厂变得无法进入

农民赛义德·阿布·巴拉卡说，他家位于代尔拜拉赫以东、面积17杜纳姆的地块大部分现已处于黄线之外，即以色列军事控制区内。该家庭只能进入城市西侧的土地，流离失所的家庭也在那里避难。

战前，阿布·巴拉卡与亲属会用四天时间采摘橄榄、准备传统菜肴，并在火堆旁度过夜晚。今年，他与妻子和孩子来到橄榄园，但许多此前参与采摘的亲属没有到场。

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收获后，由于代尔拜拉赫东部最近的榨油厂已被毁，这家人不得不将橄榄运往努塞拉特。阿布·巴拉卡等了两天才将橄榄压榨。

橄榄和橄榄油价格上涨

短缺也影响了价格。加沙居民艾曼·沙恩达格利表示，他此前每年至少购买30拉特尔、约75公斤橄榄用于腌制，并购买两大罐本地橄榄油。本季他只能买到6拉特尔橄榄和3升橄榄油。

他说，Suri品种橄榄每拉特尔价格为60谢克尔，而战前为20谢克尔；每升橄榄油价格则从30谢克尔上涨至最高120谢克尔。奥达指出，加沙此前在橄榄生产方面能够自给，仅进口有限数量的橄榄油，如今则主要依赖进口。

在加沙地带以外，由巴勒斯坦橄榄油品牌Jenin和Big Heart Foundation开展的“The Last Harvest”运动正在为农民筹集资金，并呼吁关注橄榄种植园遭到破坏的问题。组织方表示，捐赠35迪拉姆可以帮助种植一棵橄榄树。

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