马拉多纳死亡案判决将于12月22日宣布——《布宜诺斯艾利斯时报》

阿根廷法院将于12月22日宣布有关足球运动员迭戈·马拉多纳死亡案的判决。涉及七名医疗人员的听证会在审理六个月后结束，《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

审判长阿尔贝托·盖格表示，判决及可能的刑罚将于当地时间中午宣布。听证会结束后，这名足球运动员的长女达尔马·马拉多纳表示，希望她的父亲能得到公正。

对医护人员的指控

审判于4月开始，包括51次听证会和70多名证人的证词。检方请求判处六名被告4至12年监禁。他们被控以dolo eventual形式的谋杀——这是一项法律类别，适用于检方认为某人明知其行为或不作为可能导致死亡的情况。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

检方要求判处马拉多纳的私人医生莱奥波尔多·卢克12年监禁、医疗协调员南希·福尔利尼10年监禁，以及精神科医生阿古斯蒂娜·科萨乔夫8年监禁。与此同时，法院宣判临床医生佩德罗·迪·斯帕尼亚无罪，因为任何一方都没有维持对他的指控。

辩方立场

卢克坚持自己无罪，并表示这名足球运动员的死亡令他痛苦。他的辩护方驳回了检方关于死亡可预见性的说法，称这名医生是“替罪羊”。律师称，卢克并未控制马拉多纳在租住房屋内的日常照护。

迭戈·马拉多纳于2020年11月25日因心肺骤停和肺水肿去世，享年60岁。当时，他正在布宜诺斯艾利斯以北蒂格雷的一处租住私人住宅中从神经外科手术中恢复，并在那里接受居家医疗护理。检方指出，现场几乎完全缺乏医疗设备，包括病床和除颤器，同时也没有便于到达的救护车。

关注我们在