美国职业棒球大联盟（MLB）已在美国曼哈顿联邦法院对MLB球员工会（MLBPA）提起诉讼。该联盟寻求预先保护潜在的停摆免受反垄断诉讼，《日本时报》报道。

协议到期前的诉讼

联盟与工会之间现行的五年期集体谈判协议将于12月1日美国东部时间23时59分到期。如果双方未能在该期限前达成协议，俱乐部老板预计将实施停摆。

MLB在一份38页的诉状中请求法院裁定，停摆不会违反联邦反垄断法，也不能被法院禁令叫停。联盟发言人格伦·卡普林表示，该诉讼旨在让双方留在谈判桌前，以达成新协议并举行完整的2027赛季。

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薪资问题上的分歧

关于新协议的谈判陷入僵局。俱乐部老板坚持实行工资帽，而工会反对这一制度。MLB提议从2028年起将最高薪资总额设为2.582亿美元，最低设为1.802亿美元。

联盟认为，工会可能放弃其在集体谈判中作为球员代表的地位。这可能使球员能够对MLB及其30家俱乐部提起反垄断诉讼，赔偿金额可能达到经证实经济损失的三倍。

MLBPA称该诉讼毫无依据。工会表示，联盟在谈判期间诉诸法院，而不是本着诚信进行谈判。MLB上一次停摆推迟了2022赛季的开始，不过每支球队都进行了全部162场常规赛。联盟上一次因劳资纠纷而损失常规赛比赛是在1994年至1995年球员罢工期间。

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