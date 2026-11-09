芬兰东芬兰大学的研究人员发现，在42至60岁的男性中，动物蛋白与植物蛋白的比例更高与总睾酮水平较低有关。该研究共有2546名男性参与。ScienceAlert报道了这一结果。

饮食在四天内进行评估

参与者在四天内详细记录了自己的饮食。报告动物蛋白摄入量相对于植物蛋白最高的男性，其游离睾酮指标最低——游离睾酮是不与血液蛋白结合的激素。

与此同时，更多摄入来自非谷物来源的植物蛋白，尤其是蔬菜、豆类和坚果，与较高的游离睾酮水平相关。研究人员指出，参与者主要是高加索人种群体的代表，因此结果可能不适用于其他人群。

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差异较小

研究人员米卡·温-埃利斯强调，记录到的睾酮浓度差异具有统计学意义，但相对较小。该研究无法确定这些差异是否会带来健康影响。

在基于观察数据的统计建模中，以植物蛋白替代动物蛋白与总睾酮或游离睾酮均没有显著关联。作者无法确定动物蛋白是否会直接降低激素水平，也无法确定这种关联的机制可能是什么。他们仅推测，炎症标志物或不同的代谢反应可能发挥作用。

植物蛋白来源通常含有更多膳食纤维、碳水化合物和不饱和脂肪酸，而动物来源可能含有更多饱和脂肪和胆固醇。研究结果发表于《International Journal of Food Sciences and Nutrition》。

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