韩国首尔高等法院周五宣判首尔市长吴世勋无罪，他此前被控违反《政治资金法》。裁决作出后，自由派阵营的政治人士表示，计划加大改革司法系统的力度，据《韩国先驱报》报道。

共同民主党的反应

执政的韩国共同民主党主席金民锡表示，无论从法律角度还是从常识角度看，这一裁决都难以接受。他称，这加剧了公众对司法部门的怀疑。

共同民主党高级发言人朴成俊表示，吴世勋被判无罪将再次推动对司法改革的要求。与此同时，他没有说明该党计划采取哪些具体措施。朴成俊还淡化了这一裁决将立即导致启动针对大法院院长赵熙大弹劾程序的可能性。

执政党和小型自由派反对党此前曾向由赵熙大领导的司法机关施压。其理由包括大法院法官的任命程序，以及大法院在去年总统选举前一个月决定将一宗涉及总统李在明的案件发回重审。

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呼吁弹劾

小型自由派祖国革新党创始人兼前领导人曹国称，吴世勋被判无罪证明政治化的司法系统存在抵制。该党本周早些时候提出了弹劾赵熙大的动议，并请求共同民主党予以支持。向国会提交此类动议至少需要100名联署人。

祖国革新党党首申昌植声称，赵熙大领导下的司法系统总体上对保守派人士较为宽容，其中包括与前总统尹锡悦于2024年非法宣布戒严有关的人士。他呼吁自由派阵营不要拖延弹劾赵熙大以及废除国家法院行政处。

反对党的立场

吴世勋所属的最大在野党国民力量党欢迎这一无罪判决。该党党首张东赫呼吁起诉市长的特别检察官不要向大法院上诉。该党高级发言人朴俊权表示，首尔市长现在将能够不受进一步阻碍地继续工作。

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