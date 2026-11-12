在美国，哥伦比亚大学和纽约大学全球公共卫生学院的研究人员发现，痴呆确诊时体重较高与较低的死亡风险之间存在关联。正如ScienceDaily报道，与体重正常的人相比，超重组的死亡风险低16%，一级肥胖人群的死亡风险低27%。

超过4500名参与者的数据

作者分析了1998年至2022年美国全国性健康与退休研究（Health and Retirement Study）的数据。样本包括4523名51岁及以上的参与者，他们在观察开始时未患痴呆，但后来被诊断为痴呆。

体重指数在25至29.9之间的参与者被归为超重组。对于体重指数在30至34.9之间、即患有一级肥胖的人，死亡风险低27%。在二级和三级肥胖组，即体重指数为35或以上的人群中，这一指标低22%。

在将吸烟、已有疾病和人口统计学特征纳入考量后，这一关联仍然存在。研究结果发表在《Journal of Alzheimer's Disease》上。

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这种关联的原因尚未最终确定

科学家检验了这一结果是否可由痴呆临床症状出现前的体重下降，或所谓的生存效应来解释。根据他们的结论，所考察的统计偏差来源不太可能是发现这一关联的主要原因。

作者提出的一种可能解释是拥有更多的能量储备和肌肉量。痴呆可能会降低食欲，使独立进食更加困难，增加能量需求，并导致体重减轻和衰竭。与此同时，该研究并未证明正是这些因素直接带来了更长的生存期。

作者特别强调，这些结果并不建议痴呆患者增重。他们认为，确诊时的体重可能是一项预后指标，并指出适当营养对这类患者的重要性。

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