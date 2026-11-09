在巴基斯坦，八名年轻活动人士因教育、医疗保健和气候行动领域的倡议，成为2026年戴安娜奖获得者。他们入选全球198名获表彰者之列，Dawn报道。

八名来自巴基斯坦的获奖者

获奖者包括致力于改善医疗服务可及性的阿里·艾哈迈德·曼杰；SheRise Pakistan创始人阿里巴·苏莱曼；The Pro-Justice Project负责人玛丽亚姆·雷曼；曾利用数字制图帮助洪灾受灾民众的穆罕默德·易卜拉欣；以及鼓励女孩学习科学和技术的努尔·阿卜杜勒·加尼。

获奖者还包括传播月经卫生知识的雷娅·亚西尔·哈瓦贾、支持脊髓灰质炎疫苗接种活动的萨拉·阿里，以及致力于扩大边缘化社区金融服务可及性的维沙尔·帕卡什。

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纪念戴安娜王妃的奖项

戴安娜奖每年颁发给最多200名年轻人，以表彰符合四项可持续发展目标的青年项目和倡议：优质教育、健康与福祉、减少不平等以及气候行动。该组织称，这是一项面向改变其所在社区的年轻社会活动人士的全球性荣誉。

来自王子的信

11月4日奖项公布后，获奖者收到了来自肯辛顿宫、威廉王子及其妻子凯特办公室以及哈里王子的信件。威廉王子在致阿里巴·苏莱曼的信中赞扬了她的坚韧、勇气、同情心以及对善意的信念。哈里王子写道，这项荣誉对他而言具有个人意义，因为它以他母亲的名字命名，并支持她关于年轻人有能力改变世界的信念。

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