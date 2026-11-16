在德国，一份受左翼党委托撰写的法律意见对联邦政府拟议的投资保护法是否符合宪法提出了质疑。该文件将大幅限制各州将大型私人住房存量转为公有的能力，但意见书作者认为，该法律可能无法经受卡尔斯鲁厄联邦宪法法院的审查。

据Tagesschau报道，该意见书由维尔茨堡的法学教授伊莎贝尔·费希特纳与两名同事共同撰写。费希特纳还曾是柏林参议院社会化问题专家委员会成员。该委员会此前得出结论称，德国《基本法》第15条可以成为将大型公司住房转为公有的依据。

对各州的限制

联邦政府希望制定全国统一的规则，以收窄各州采取社会化措施的空间。拟议法律的基本要点规定，此类举措只能作为最后手段：必须首先证明不存在其他解决问题的措施。该法还提议将补偿定为市场价值，并以现金形式支付。

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费希特纳认为，这些要求超出了《基本法》的规定范围。意见书指出，联邦法律不能在没有对相关事项作出自身实质性规范的情况下，仅仅阻碍各州的立法权限。

对政府计划的批评

曾委托制定基本要点的内政部长亚历山大·多布林特此前表示，社会化不能任意进行。由社会民主党代表领导的建设部和司法部也参与了起草工作。

宪法学者约阿希姆·维兰德对法新社表示，拟议的障碍实际上将使社会化无法实现，尽管《基本法》并未将其规定为只能在最后采取的措施。司法部长施特凡妮·胡比希也曾对该倡议的合法性表示怀疑。左翼党宣布，如果该法律获得通过，将向联邦宪法法院提起诉讼。

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