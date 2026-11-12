在美国，美国国立卫生研究院的研究人员发现，血液中两种持久性化学物质水平升高与ER阴性乳腺癌发病率较高之间存在关联。正如ScienceDaily报道所述，这两种物质是全氟辛酸PFOA和全氟辛烷磺酸PFOS，均属于全氟和多氟烷基物质PFAS这一类。

各组之间的差异

血液中PFOA浓度最高的女性，其ER阴性乳腺癌发病率比该物质浓度最低的参与者高67%。对于PFOS，这一数值为93%。与此同时，研究人员没有发现这两种物质与总体乳腺癌风险之间存在明确关联。

ER阴性肿瘤没有雌激素借以刺激癌细胞生长的受体。这类癌症通常更具侵袭性，其结果通常比对雌激素敏感的肿瘤更差。

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研究如何进行

科学家分析了在确诊前采集的血液样本，并测量了17种PFAS物质的浓度。他们使用了Sister Study的数据，该研究在2003年至2009年间招募了来自美国和波多黎各的50,884名35岁至74岁女性。参与者加入研究时均未患乳腺癌，但每人都有一名被诊断患有该病的亲姐妹或同父异母、同母异父姐妹。

在PFAS分析中，研究人员考察了1,609名后来被发现患有乳腺癌的女性的数据，以及由2,269名参与者组成的对照组。结果显示的是统计学关联，而非证明PFOA或PFOS直接导致该疾病。

需要进一步研究

PFOA和PFOS在很大程度上已被淘汰并由其他PFAS化合物取代，但这些物质会留存在环境中，并可能在人体内积累多年。研究作者呼吁进一步评估较新的PFAS替代物与乳腺癌风险之间可能存在的关联。该研究发表于《Journal of Clinical Oncology》。

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