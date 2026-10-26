肯尼亚高等法院撤销了在一宗子女监护和抚养案件中向一名单亲母亲追缴389,064.50肯尼亚先令法律费用的裁定。法官海伦·纳米西裁定，此类诉讼不能等同于商业纠纷，费用核定必须符合规定费率，并考虑到个人获得司法救济的权利，Nation Kenya报道。

律师费用争议

该女子于2021年向内罗毕米利马尼首席地方法院提起诉讼。她的子女监护和抚养案件通过法院调解得到解决，双方在未经完整审判的情况下达成了父母责任协议。

这名母亲表示，她以部分无偿法律援助的条件聘请了一名律师，并商定总报酬为30,000先令。此后，她通过移动支付分期支付了40,000先令。律师则称，双方曾口头约定，仅案件代理费用就为500,000先令。

2024年6月，该律师提交了费用账单，要求支付956,696先令的法律服务费。副登记官玛格丽特·库伦布没有认可有关口头约定的说法，因为没有证据证明这一点。不过，她将案件代理费核定为200,000先令，扣除已支付的40,000先令，并增加了53,333先令的听证准备费用及其他支出。

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错误适用的费率

纳米西法官认定，在计算费用时适用了错误的费率表。根据2014年《律师报酬令》附表7(4)(c)，下级法院审理的子女监护权和探视权案件的费用为5,000先令。

法院还指出，即使适用针对无法确定争议标的价值案件的一般规定，费用也不得超过50,000先令。法官认为，核定200,000先令没有法律依据。

保护获得司法救济的权利

法院还单独撤销了听证准备费用。这类费用适用于高等法院的诉讼程序，但下级法院费用规则中并无此项规定。此外，该案件通过调解而非完整审判结案。

法官强调，在涉及儿童的问题上，儿童的最佳利益具有首要意义。法院还考虑了这名母亲关于其经济困境的证词：她通过在线销售珠宝维持家庭。法院认为，在此类案件中追缴389,064.50先令并不相称，并对获得司法救济造成了障碍。

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