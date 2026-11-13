巴基斯坦拉合尔高等法院裁定，消费者权益保护法院无权审理保险单持有人针对保险公司的投诉。该裁决由贾瓦德·哈桑法官根据 United Insurance Company of Pakistan Limited 提交的请愿作出。

据《黎明报》报道，该公司对巴卡尔地区消费者权益保护法院的一项裁决提出质疑。该法院驳回了保险公司对投保人投诉可受理性的异议，认为该争议与提供保险服务有关。

保险立法规定

法官撤销了该裁决，并指出下级法院未能适当分析《2000年保险条例》第122条的规定。根据该条第三款，除专门法庭外，任何法院均不得审理保险单持有人针对保险公司的、与保险单有关或由保险单引起的索赔。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

案件被发回审理

贾瓦德·哈桑还援引了巴基斯坦宪法第143条和判例法，特别是 Adamjee Insurance Company 案的先例。他指出，经适当制定的联邦立法优先于省级法案，而具有明确争议解决机制的特别法不能被一般消费者权益保护规定所取代。

案件被发回消费者权益保护法院，以根据立法和判例法重新审议投诉的可受理性问题。新的附理由裁决必须在一个月内作出。

关注我们在