在英国，伦敦高等法院驳回了喜剧演员、电视评委和儿童作家大卫·沃利亚姆斯提出的申请，该申请要求禁止发表涉及诱导未成年人和性行为的指控。上诉期限结束后，ITV News和《卫报》公布了这项调查，澳大利亚广播公司新闻报道。

调查参与者的陈述

据《卫报》报道，数名女性表示，沃利亚姆斯据称在她们还是青少年或年轻女性时，为性目的利用了自己的名人地位。一名女性称，她15岁时在他的伦敦住所遭到性侵。其他调查参与者则称，她们在青少年时期可能遭遇了诱导。

一名女性说，沃利亚姆斯据称从她15岁起就与她保持联系，而两人之间的性关系始于她17岁、他34岁时。她表示，这段关系是自愿的，但她感到有压力。沃利亚姆斯的律师表示，他认为她已经18岁。

另一名女性称，她15岁时在沃利亚姆斯通过社交媒体联系她后认识了这名艺人。数名女性还表示，包括当时年龄在19岁至22岁之间的6名模特，都是沃利亚姆斯先在社交媒体上联系她们。调查还提到，他据称与HarperCollins UK一名初级女员工存在不当性关系，并骚扰另一名女员工。

ITV News和《卫报》表示，这项持续三年的调查基于30多名直接了解相关情况的消息人士的证词。

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沃利亚姆斯的立场与反应

沃利亚姆斯否认滥用权力或地位。他在致记者的一封信中承认，自己有时在随意的性关系中行为欠考虑，也并非总是适当顾及他人的感受。同时，他表示自己不是性掠夺者，也没有违法。

沃利亚姆斯的律师莎拉·曼苏里向法院表示，她的当事人在收到《卫报》和ITV News要求置评的信件后曾试图自杀。据她称，他后来又进行了一次尝试，并且最近还因接受精神科治疗而住院。法院于11月3日驳回了禁令申请。

伦敦警方表示，已联系《卫报》和ITV News，以便潜在受害者了解如何报告可能的刑事犯罪。沃利亚姆斯尚未被起诉，也没有关于警方正在调查他的资料。

报道发表后，英国广播公司表示，在审查涉及沃利亚姆斯的材料期间，将撤下包括《小不列颠》在内的部分节目。他的文学经纪公司Independent Talent Group已停止代理这名艺人，而书籍《Fing!》电影改编版的制片人已从影片中删除了他的客串出场。

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