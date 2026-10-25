巴基斯坦信德省高等法院下令，将数千起未结毒品案件移交给卡拉奇五家新设立的特别法院。这些案件根据2024年《信德省麻醉药品管制法》立案。

按管辖权分配

据《快报论坛报》报道，该命令是根据信德省高等法院首席大法官的指示发布的。卡拉奇南区、卡拉奇东区、卡拉奇西区、卡拉奇中央区和马利尔区的地区和巡回法院法官被要求确保移交案件，并向法院监察组的穆罕默德·贾汉吉尔·汗提交报告。

这些案件将根据属地管辖权移交给卡拉奇的CNS I、II、IV、V和VI法院。根据当局消息，所有依据新法律立案的案件均已移交至新法院，其中包括针对安莫尔（又名平基）的四起诉讼程序。

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诉讼程序的新规则

这些变化发生在1997年《麻醉药品管制法》于2024年10月15日被废除、并由新的信德省法律取代之后。新案件中的预防措施问题也将由特别CNS法院审理；新的和未结诉讼程序中的中期及最终起诉材料将提交至这些法院。

新法律还允许政府设立警察局、警务哨所和检查站，以打击非法毒品交易。该法律规定了更严厉的处罚及保障公民权利的措施，包括对突击搜查、查扣、检查和拘留进行视频记录。

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