在美国，休斯敦得克萨斯大学健康科学中心的研究人员分析了近16.5万名65岁及以上人群的医疗数据。他们发现，在接种后的两年内，接种高剂量流感疫苗的参与者患阿尔茨海默病的风险比接种标准剂量疫苗者低最多22%。ScienceAlert报道。

发现的关联持续时间

每年接种高剂量疫苗而非标准剂量疫苗的参与者，较低风险持续的时间略长。研究人员在女性中观察到的关联强于男性。

作者指出，结合他们2022年此前一项比较接种流感疫苗者与未接种者的分析结果，风险差异可能接近55%。在此前一项涉及约190万名65岁及以上美国人的研究中，与未接种疫苗相比，任何流感疫苗接种都与阿尔茨海默病风险约低40%相关。

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因果关系尚未得到证明

这项发表在《Neurology》期刊上的研究，是首项比较阿尔茨海默病风险与高剂量或标准剂量流感疫苗之间关联的研究。同时，其结果并不能证明接种疫苗能直接预防该疾病。独立流行病学家埃琳·阿布纳认为，发现的关联可能是因为接种高剂量疫苗的人与接种标准剂量疫苗的人健康状况不同。

科学家指出了这项工作的局限性：阿尔茨海默病可能在症状出现前数十年就开始发展，因此一些参与者在接种时可能已经存在隐匿的病理过程。在排除接种后一个月内被确诊的人群后，具有统计学意义的关联仅在八个月后才出现。大约两年后，这种关联不再具有统计学意义。

自2022年以来，美国疾病控制与预防中心建议65岁以上人群接种高剂量流感疫苗。该疫苗所含的流感抗原是标准疫苗的四倍，旨在让老年人产生更强的免疫反应。

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