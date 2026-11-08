俄罗斯侵略国国家统计机构Rosstat的数据泄露显示，自2022年以来，已有超过45万名俄罗斯人在针对乌克兰的战争中死亡。据《莫斯科时报》报道，自2022年以来，这场战争已成为俄罗斯第四大常见死因。

自2022年9月以来，俄罗斯一直未正式披露战场伤亡数据，并将独立估计斥为不可靠。《莫斯科时报》将随机抽取的50个姓名与由Mediazona和BBC俄语部维护的死亡人员公开数据库以及Silent Crow数据集进行了核对，但无法完全验证此次泄露。

网络攻击后的数据

Belarus Cyber Partisans组织和Silent Crow表示，他们在10月29日至11月1日期间对Rosstat发动了网络攻击。他们称窃取了有关俄罗斯经济、人口统计和战时损失的数据。

Silent Crow的统计不仅包括现役军人，还包括死于空袭以及在2024年乌克兰在俄罗斯库尔斯克州开展行动期间死亡的平民。同时，该统计未包括失踪军人和约2.7万名外国战斗人员；根据现有估计，这些人员可能被招募进俄罗斯武装部队。

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不同的统计方法

Belarus Cyber Partisans公布了较低的估计数字——393,881人死亡。该数字基于不同的方法，只统计直接死于战斗或死于战争长期后果的军人和平民。

数据库还记录了14,160名军人死于与战斗无关原因，其中包括疾病、交通事故或自杀。超过3.2万人死于至少在死亡一年前所受的伤。

根据泄露数据，记录中72%的死亡被登记为发生在所谓“顿涅茨克人民共和国”的领土上，该实体是乌克兰顿涅茨克州暂时被占领部分的占领结构。根据泄露数据，超过2万名俄罗斯军人在巴赫穆特战役中死亡。

德国国际与安全事务研究所俄罗斯和欧亚部门负责人雅尼斯·克卢格称，这是有关俄罗斯损失的最重大泄露。英国国防部也在9月初表示，超过50万人在为俄罗斯作战时死亡，而包括伤员在内的总损失可能达到150万人。

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