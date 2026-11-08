CJ集团副会长Micky Lee在美国洛杉矶举行的亚洲名人堂仪式上获得百年终身成就奖章。该奖章授予她，以表彰其30多年来为向国际受众推广韩国电影、音乐和电视所作的努力，《韩国先驱报》报道。

表彰其对文化的贡献

这位68岁的韩裔美国女商人获得了该奖章，该奖章旨在表彰人们长期为产业、文化和跨文化合作发展作出的贡献。李在演讲中将文化比作氧气，并强调了为下一代创作者创造机会的重要性。

她表示，最重要的遗产不仅是已经取得的成就，也是为后来者创造的机会。李希望，新一代创作者能够拥有更宏大的梦想，并敢于尝试此前看似不可能的事情。

在电影和K-pop领域的工作

自20世纪90年代以来，李在CJ集团娱乐业务的发展中发挥了关键作用。报道列举的重要举措包括集团1995年对梦工厂的投资，以及1998年CGV江边店的开业——这是韩国首家多厅电影院。

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在电影领域，她担任奉俊昊影片《寄生虫》的执行制片人。该片于2020年成为首部获得奥斯卡最佳影片奖的非英语电影。李还担任朴赞郁2022年影片《分手的决心》以及获得奥斯卡提名的2023年影片《过往人生》的执行制片人。

韩国音乐的平台

李还提到了她参与推动Mnet、MAMA大奖和KCON音乐节发展的经历。MAMA大奖于1999年以Mnet Video Music Awards之名创办，KCON于2012年启动，并在不同国家举办。

A2O Entertainment创始人兼核心制作人李秀满向李颁发了该奖项；他于去年入选亚洲名人堂。2025年，Micky Lee在亚洲名人堂仪式上向他颁发了表彰。

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