美国联邦储备系统副主席菲利普·杰斐逊表示，人工智能基础设施的建设目前正在提振需求并加大通胀压力。据《国会山报》报道，他于11月19日在国际货币基金组织和巴西中央银行举行的会议上作出上述表示。

人工智能与价格

杰斐逊表示，从长期来看，人工智能可能会将部分任务自动化，并辅助完成其他任务。但与此同时，当前人工智能基础设施的建设正在创造额外需求并加剧通胀。

这位美联储副主席补充说，未来技术带来的生产率提升可能反而会对通胀形成下行压力，同时支持经济增长。

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能源与利率

杰斐逊还指出，与持续近九个月的对伊朗战争有关的能源市场价格冲击所造成的影响。美国汽车协会的数据显示，美国普通汽油的平均每加仑价格比一年前高出约63美分，尽管较前一个月有所下降。

美国劳工统计局记录显示，在8月至9月上涨5.2%后，能源价格在9月至10月上涨了0.7%。该媒体称，年度通胀率仍高于美联储2%的目标水平。

9月，联邦公开市场委员会将利率上调0.25个百分点，10月底则将其维持在3.75%至4%的区间。杰斐逊没有说明他将在12月8日至9日的会议上如何投票，但表示，如果通胀风险加剧，央行采取更强有力的应对措施将是合理的。根据CME FedWatch的估计，交易员预计12月加息0.25个百分点的概率为96.4%。

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