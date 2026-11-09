波兰副总理兼数字化部长克日什托夫·加夫科夫斯基表示，在克拉科夫发生悲剧事件后，波兰当局在一天内对超过3000个用户账户提出了投诉。随后，此类投诉数量接近4000起。据他称，这些账户传播了虚假信息和阴谋论。

虚假信息的覆盖范围

据Polsat News报道，加夫科夫斯基估计，事件发生后的最初数小时及第一个24小时内，这波虚假信息的覆盖范围达到2.5亿。他强调，这些帖文是由真实用户进行有机传播的。

社交媒体上出现的虚假说法包括：波兰政府涉嫌参与这起袭击、获得欧盟支持，以及试图取消独立日游行和11月11日的活动。副总理称此类发布内容具有危险性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

材料已移交网络警察部门

加夫科夫斯基表示，得益于与互联网门户网站出版商的合作，许多传播虚假信息的账户得以被处置。他还称，部分材料已被移交给中央网络犯罪打击局。据他所说，可能违反刑事法律的帖文作者，在警方分析后可能被追究责任。

部长称，大多数数字平台迅速删除了虚假内容，并与政府保持联系。依他评估，X平台的回应最不积极：该平台删除的账户较少，且其上的激进化程度最高。

关注我们在