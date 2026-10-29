伊拉克库尔德斯坦地区副总理库巴德·塔拉巴尼在阿布扎比表示，美国没有计划将驻扎在伊拉克库尔德斯坦的伊朗库尔德反对派组织转移到伊朗境内。据他称，地区当局已将此事告知德黑兰和华盛顿，并警告反对派团体不要将库尔德斯坦地区作为针对伊朗行动的跳板。

塔拉巴尼在接受《国家报》采访时作出上述表示。他还指出，他不知道美国总统唐纳德·特朗普此前提到的是向库尔德团体提供何种武器。塔拉巴尼强调，这些武器既没有交给他，也没有交给库尔德斯坦地区当局。

呼吁与德黑兰对话

塔拉巴尼认为，目前有机会启动伊朗当局与伊朗库尔德反对派组织之间的和平进程。他将土耳其与库尔德斯坦工人党之间的和平进程作为可能的范例。这位副总理表示，库尔德斯坦地区政府通过提供激励措施和后勤援助支持了这一进程，但谈判必须由各方自行进行。

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据库尔德斯坦地区政府称，自2月28日以来，伊朗已对该地区发动超过1,000次无人机和导弹袭击。该政府还称，针对反对派团体的打击在战争结束后仍在持续。伊朗驻巴格达大使上周表示，伊拉克当局已同意要么驱逐驻扎在该地区的伊朗库尔德团体，要么将其移交给德黑兰。这些团体的代表否认曾收到有关这一决定的通知。

伊拉克境内团体的解除武装

塔拉巴尼还批评了从伊拉克境内对包括阿联酋在内的邻国发动的袭击。他表示，伊拉克新政府正向武装团体施压，要求其解散，并称解除武装的进程已经开始。据他称，库尔德领导人应参与巴格达的政治决策，以影响该国的安全政策。

此外，这位副总理承认，组建新的库尔德斯坦地区政府出现延误。议会选举已过去两年，但执政的库尔德斯坦民主党和库尔德斯坦爱国联盟仍未就组建内阁达成协议。

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