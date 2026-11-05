波兰副总理瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什表示，波兰人民党（PSL）将继续争取取消对乡镇长、市长和城市市长的两届任期限制。他在波兰地方政府大会期间作出上述表示，RMF24报道。

PSL领导人强调，该党不会放弃这项倡议，并打算将其推进到底。据他称，在10月的投票后，PSL开始着手推动将相关法案重新提交审议。

众议院投票

波兰众议院10月未支持由PSL起草的《选举法典》修正案草案。213名议员投票赞成通过，215人反对，另有9人弃权。执政联盟的大多数代表支持该文件，但左翼、“波兰2050”以及几名公民联盟代表未加入这一多数阵营。

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投票期间，政府总理唐纳德·图斯克与政府发言人亚当·什瓦普卡和财政部长安杰伊·多曼斯基一同访问印度。科西尼亚克-卡梅什指出，参议院也提交了一项类似法案，并表示他看到了联盟对这项新倡议的积极回应。他希望右翼也会支持该倡议。

大会参与者的立场

华沙市长拉法乌·恰斯科夫斯基也表示支持取消这一限制。他认为，在危机和威胁条件下，经验十分重要，而选举地方行政机关的决定权应保留给公民。

大会结束时宣读了一份声明，呼吁取消地方政府任职届数限制。签署者称，此类限制违宪，侵犯了选择自由以及地方社区的主体性。2018年，波兰对乡镇行政机关实行两届任期限制，同时将单届任期延长至五年。

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